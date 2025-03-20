Мужчина ранил ножом знакомого во время ссоры в Нижегородской области

В городе Выкса ссора между знакомыми закончилась с последствиями: один из участников конфликта получил ножевое ранение. Об этом ИА «Время Н» проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщается, что 40-летний мужчина был доставлен в Лысковскую районную больницу с серьезной травмой. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители выяснили, что пострадавший был ранен во время ссоры со знакомым во дворе дома на улице Урицкого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.