Мужчина пропал в природном заказнике на западе Москвы

В Москве пропал 49-летний мужчина. Как сообщил источник 360.ru, он заблудился в лесу во время прогулки по природному заказнику «Долина реки Сетунь».

Мужчина возвращался с Гжатской улицы в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Он зашел в парк «Долина реки Сетунь», но потерялся в лесополосе большого парка. Ему потребовалась медицинская помощь.

Поиском занялись добровольцы «Лиза Алерт» и сотрудники оперативных служб столицы. Пропавший мужчина был одет в серую куртку, зеленые спортивные брюки и зеленую шапку.

Ранее 56-летний мужчина пропал в районе столичного Битцевского парка. Мужчина отправился туда после ссоры с женой и перестал выходить на связь. Друзей потерявшегося обзвонили, но не смогли ничего узнать о его местонахождении.