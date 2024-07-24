Мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в Петербурге
Невский районный суд рассмотрит дело местного жителя, который планировал распространять наркотики в различных районах Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
По версии следствия, обвиняемый устроился в интернет-магазин в мае этого года. Ему предстояло прятать наркотики через закладки, за каждый созданный им тайник полагалась оплата.
Отмечается, что в мае мужчина забрал из Ленобласти марихуану общей массой более 800 граммов для последующего распространения. Его задержали и изъяли запрещенные вещества.
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