Мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в Петербурге

Невский районный суд рассмотрит дело местного жителя, который планировал распространять наркотики в различных районах Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

По версии следствия, обвиняемый устроился в интернет-магазин в мае этого года. Ему предстояло прятать наркотики через закладки, за каждый созданный им тайник полагалась оплата.

Отмечается, что в мае мужчина забрал из Ленобласти марихуану общей массой более 800 граммов для последующего распространения. Его задержали и изъяли запрещенные вещества.