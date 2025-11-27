Мужчина пострадал в результате пожара на Бассейной улице в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Бассейной улице произошел пожар в трехкомнатной квартире, в результате которого пострадал мужчина. Сообщение о возгорании поступило около 16 часов дня 26 ноября. Об этом написала gazeta.spb.ru.
Огонь охватил комнату площадью 11 квадратных метров, уничтожив всю обстановку. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание к 17:14. Пострадавший мужчина был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
В тушении пожара участвовало три единицы специальной техники и 15 пожарных. Таким образом, оперативные действия спасателей позволили предотвратить возможные негативные последствия и оказать помощь пострадавшему.
