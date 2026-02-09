Мужчина пострадал в пожаре во Фрунзенском районе Петербурга

В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о возгорании в однокомнатной квартире на Дунайском проспекте, 38, корпус 1. Площадь пожара составила 11 квадратных метров, и его удалось ликвидировать только спустя час после поступления заявки. Об этом сообщил «МК в Питере» .

К тушению огня привлекли три пожарные машины и 14 человек личного состава МЧС. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.

Ранее в Колпинском районе также произошел пожар. Возгорание началось в четырехкомнатной квартире дома № 54 на Пролетарской улице, где погиб мужчина.