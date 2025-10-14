Мужчина пострадал в пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Утром 14 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в здании автосалона. По информации пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило в 05:20. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Об этом написал «Петроград» .

Огонь вспыхнул на первом этаже трехэтажного здания, горел автомобиль Volvo. К 06:30 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.