Мужчина пострадал в пожаре в СНТ под Ижевском

Вечером 23 сентября на территории садового товарищества «Красная горка» в Завьяловском районе произошел пожар. Деревянный дом вспыхнул около 19:30, сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.