Мужчина пострадал в пожаре в СНТ под Ижевском

Вечером 23 сентября на территории садового товарищества «Красная горка» в Завьяловском районе произошел пожар. Деревянный дом вспыхнул около 19:30, сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

В результат 52-летний владелец жилья получил ожоги 14% тела, пытаясь самостоятельно погасить пожар с помощью подручных средств.

Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Предварительной причиной назвали нарушения в монтаже электрического оборудования, в частности использование скрученных проводов.

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