Мужчина пострадал в пожаре в Перми

В Перми мужчина пострадал в результате пожара. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Прикамья.

Информация о возгорании на улице Куфонина поступила в экстренные службы в 17:39. На место происшествия выехали три единицы специализированной техники и 12 сотрудников. Установлено, что в квартире одного из домов загорелись вещи. Пострадавшего мужчину эвакуировали по лестничным маршам на свежий воздух, после чего его направили в больницу.

Пожар занял площадь в три квадратных метра. Пламя было локализовано в 17:53, а окончательно ликвидировано в 18:15. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.