Мужчина пострадал в пожаре на проспекте Стачек в Петербурге

В понедельник, 20 января, в 10:15 утра в Кировском районе Санкт-Петербурга на проспекте Стачек произошел пожар. В трехкомнатной квартире загорелось имущество на площади семи квадратных метров, написал «Петербургский дневник» .

Пожар был успешно ликвидирован в 10:41. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из опасной зоны 12 человек, среди которых было двое детей. Эту информацию подтвердила пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пострадавший в результате пожара мужчина был доставлен в больницу. На месте происшествия работали три единицы специализированной техники и 15 сотрудников МЧС.