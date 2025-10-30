Мужчина пострадал при пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга

Пожар разгорелся в двухкомнатной квартире дома, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на проспекте Римского-Корсакова. По данным ведомства, площадь распространения пламени составила 15 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб справились с огнем менее чем за полчаса.

В задымленном помещении пострадал мужчина. Его незамедлительно доставили в больницу.