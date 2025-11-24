Мужчина пострадал при пожаре на Сиреневом бульваре в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире, в результате которого пострадал один человек. Информация об этом была опубликована в ГУ МЧС России по Петербургу, написал Piter.TV .

Пожар случился 23 ноября в 21:01 по адресу: Сиреневый бульвар, 8к1. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади в три квадратных метра. Спасатели справились с огнем к 21:35.

Из здания эвакуировали 13 жильцов. Мужчину, который получил травмы, госпитализировали. Для ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV сообщалось о пожаре в ТЦ «Кубатура» на улице Фучика, где горела обстановка на площади один квадратный метр. К счастью, в том инциденте никто не пострадал.