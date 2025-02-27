Мужчина пострадал при квартирном пожаре в Петербурге
Пожар охватил квартиру дома на проспекте Кима в Северной столице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Информация о возгорании поступила в экстренную службу в 21:10. Через 17 минут пламя потушили.
В результате пожара пострадал мужчина. Специалисты устанавливают причины появления огня.
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