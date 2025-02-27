Мужчина пострадал при квартирном пожаре в Петербурге

Пожар охватил квартиру дома на проспекте Кима в Северной столице. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Информация о возгорании поступила в экстренную службу в 21:10. Через 17 минут пламя потушили.

В результате пожара пострадал мужчина. Специалисты устанавливают причины появления огня.