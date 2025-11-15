Мужчина попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге

Пожар охватил двухкомнатную квартиру на Серебристом бульваре в Петербурге. Не обошлось без пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в восемь квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В тушении были задействованы 14 сотрудников и три единицы техники. В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация.