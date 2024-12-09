Мужчина попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге

Пожар охватил двухкомнатную квартиру дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на Новосибирской улице. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на трех квадратных метрах. Огонь оперативно ликвидировали. В мероприятиях были задействованы 12 спасателей и три единицы техники.

В полыхающем помещении пострадал мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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