Мужчина получил условный срок за избиение медсестры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местный житель признан виновным в нападении на медицинскую сестру. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле текущего года в Приокском районе Нижнего Новгорода. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил медсестру по голове, когда она прибыла на экстренный вызов для оказания помощи его сожительнице. Потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести.

За совершенное преступление злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.