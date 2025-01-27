Мужчина получил тяжелые травмы после наезда электрички в Дзержинске

Мужчина чудом остался жив, попав под электричку в Дзержинске. Происшествие случилось поздно ночью на привокзальной площади. Об этом пишет сайт newsnn.ru со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.
По предварительным данным, электропоезд № 10, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода, сбил пешехода на железнодорожном переходе. Пострадавшим оказался 34-летний мужчина.
Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь.
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