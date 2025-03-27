Мужчина получил ожоги при возгорании квартиры в Саратове

Квартира многоэтажного дома загорелась на улице Фридриха Энгельса в Саратове. Огонь охватил домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
По информации спасателей, в результате пожара пострадал мужчина 1987 года рождения. Его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
Сейчас врачи оказывают пациенту необходимую медицинскую помощь. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.
Четыре человека погибли под лавиной в Магаданской области
Тендер на благоустройство сквера «Аллея ветеранов» объявили в Мытищах
Производство электротехники в Подмосковье выросло более чем на 35% в этом году
Названы самые частые запросы туристов в инфоцентрах Москвы
Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Наро-Фоминске
ВСУ вновь ударили по российской энергоструктуре, забыв о договоренности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте