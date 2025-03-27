Мужчина получил ожоги при возгорании квартиры в Саратове

Квартира многоэтажного дома загорелась на улице Фридриха Энгельса в Саратове. Огонь охватил домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

По информации спасателей, в результате пожара пострадал мужчина 1987 года рождения. Его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Сейчас врачи оказывают пациенту необходимую медицинскую помощь. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

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