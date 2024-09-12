Мужчина получил множественные травмы в результате пожара в Ленобласти

В Ленинградской области медики доставили в больницу мужчину с термическим ожогом головы, шеи, рук и груди. Житель Кировска получил травмы в результате пожара в квартире, написал «Патрульный Петербурга» .

Мужчина успел рассказать правоохранителям, что его квартиру на Ладожской улице подожгла дочь, с которой он распивал спиртные напитки. С ними в жилище находились еще две женщины.

Участниц застолья доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств случившегося. Сообщается, что одна из женщин имеет судимость и подписку о невыезде по другому уголовному делу.