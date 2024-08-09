Сегодня 15:50 Мужчина погиб во время пожара в двухкомнатной квартире в Петербурге
Пожар со смертельным исходом произошел накануне в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом написала
Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Утром 9 августа на Хасанской улице загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном доме. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали восьмерых жильцов. Во время разбора завалов они обнаружили тело мужчины.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины пожара.
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