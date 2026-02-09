Мужчина погиб в результате пожара в Пензенской области

Зареченским межрайонным отделом Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в результате пожара, произошедшего в поселке Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области. Предварительно установлено, что инцидент произошел 7 февраля, когда загорелся жилой дом на улице Октябрьской, написала «Пенза-пресс» .

Следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины возрастом около 42 лет. Осмотр места происшествия показал, что повреждения, зафиксированные на теле жертвы, соответствуют термическому воздействию пламени, иных признаков насильственной смерти выявлено не было.

Чтобы выяснить обстоятельства трагедии, проведена судебная медицинская экспертиза, назначены лабораторные анализы, допрошены свидетели и изучены записи камер видеонаблюдения. Следователи намерены собрать полный объем доказательств, позволяющий объективно определить причины и виновных в событии.

Следственный комитет рассматривает различные версии происшедшего, включая умышленное уничтожение жилища и случайное воспламенение из-за нарушений техники безопасности.