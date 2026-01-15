Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Нижегородской области

В городе Бор в Нижегородской области произошел пожар в двухэтажном двухквартирном жилом доме на улице Дзержинского, в результате которого погиб 48-летний мужчина. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали четыре единицы пожарной техники и 14 спасателей МЧС России.

Сейчас специалисты ведут расследование обстоятельств происшествия, чтобы выяснить причину пожара. Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в регионе произошло несколько трагедий подобного характера, в результате которых погибли восемь человек. Эта ситуация вновь привлекает внимание к важности соблюдения норм противопожарной безопасности жителями региона.