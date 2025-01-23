Мужчина погиб в полыхающей пятиэтажке в Петербурге

Смертельный пожар произошел на 5-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя охватило пятиэтажный дом на площади 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 32 спасателя и восемь единиц техники.

Из полыхающего здания эвакуировали 15 человек, однако на месте было обнаружено тело мужчины. Организована проверка.