Мужчина погиб в полыхающей пятиэтажке в Петербурге
Смертельный пожар произошел на 5-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя охватило пятиэтажный дом на площади 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 32 спасателя и восемь единиц техники.
Из полыхающего здания эвакуировали 15 человек, однако на месте было обнаружено тело мужчины. Организована проверка.
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