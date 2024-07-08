Мужчина погиб в ДТП в Челябинской области

Под Копейском произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Челябинской области.

Сидящий за рулем Lada 55-летний мужчина не справился с управлением и при изгибе дороги в левую сторону не вписался в поворот и вылетел за пределы проезжей части. Машина угодила в кювет.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте. По факту аварии начали проверку.

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