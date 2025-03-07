Мужчина погиб при столкновении легковушек на трассе в Ростовской области

Авария на трассе Ростов-на-Дону — Новошахтинск унесла жизнь одного человека. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 24-летний водитель на Audi A6 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2109.

В результате ДТП 48-летний пассажир «девятки» получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одному пассажиру отечественной легковушки потребовалась госпитализация. Травмы также получил молодой человек, находившийся в салоне иномарки.