Мужчина погиб при пожаре в Челябинской области

Вечером 5 октября в поселке Энергетик произошел пожар в квартире. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом Ura.ru сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области.
«ЧП произошло в поселке Энергетик Троицкого городского округа, в квартире на пятом этаже. Звеном газодымозащитников был обнаружен погибший, мужчина 1973 года рождения», — проинформировали представители пресс-службы.
Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
