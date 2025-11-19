Мужчина погиб под колесами грузовика на Кубани

По информации полиции, 47-летний водитель Hyundai столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем. После этого мужчина вышел из машины и пошел по проезжей части, где его сбил КамАЗ. За рулем грузовика был 58-летний водитель.

В пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару сообщили, что от полученных травм водитель Hyundai скончался на месте происшествия.