Мужчина погиб под колесами автомобиля Exeed в Петербурге

Вечером во вторник, 29 июля, на территории Красносельского района Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Piter.TV .

По опубликованной информации, автомобиль Exeed, которым управлял 33-летний водитель, ехал по дворовому проезду у дома на улице Доблести. Машина сбила 46-летнего мужчину, лежавшего на дороге. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Согласно имеющейся информации, владелец иномарки в текущем году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося.