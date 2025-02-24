Мужчина отправится в колонию за попытку устроить смертельный пожар в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который вместе с напарником планировал устроить смертельный пожар. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что в январе 2024 года злоумышленники подожгли покрышки возле квартиры дома на Будапештской улице. Таким образом они пытались убить жильцов. Соответствующее задание обвиняемый получил от неизвестного, который пообещал взамен денежное вознаграждение.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей обошлось без жертв. Сумму ущерба от возгорания оценили в девять миллионов рублей. Фигуранту назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Дело в отношении его подельника выделили в отдельное производство.