Мужчина на снегоходе застрял в поле в Троицком округе

В Троицком административном округе мужчина уехал на снегоходе, но сбился с курса и потерялся. Об этом 360.ru рассказала дочь снегоходчика.

По ее словам, транспорт 52-летнего мужчины сломался в районе Вороново, поэтому ему приходится стоять на морозе и ждать помощи.

«У него специальная одежда, но там такая ситуация произошла, что даже опытный снегоходчик ничего не может сделать», — отметила собеседница 360.ru.

Она обратилась в МЧС примерно два часа назад и передала координаты. На помощь мужчине согласился прийти местный житель, но он пока не добрался до точки.

«Там связь плохая, и у отца телефон садится уже», — добавила женщина.

В ночь на 9 января Московскую область накрыл мощный снегопад. Из-за сильной метели все профильные службы региона перевели на круглосуточный режим работы, коммунальщики оперативно расчищают дороги.