Мужчина из Ростовской области погиб в ДТП, врезавшись на скорости в столб

Смертельная авария с участием водителя Lada Priora произошла накануне на улице Российской в городе Миллерово. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГАИ по Ростовской области.

Мужчина за рулем отечественного авто на полном ходу влетел в столб. По информации очевидцев, удар был настолько сильным, что машину практически полностью разворотило.

Жертвой аварии стал 30-летний мужчина, который приехал из Ростова-на-Дону в родной город погостить.