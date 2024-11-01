Мужчина из Ростовской области погиб в ДТП, врезавшись на скорости в столб
Смертельная авария с участием водителя Lada Priora произошла накануне на улице Российской в городе Миллерово. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГАИ по Ростовской области.
Мужчина за рулем отечественного авто на полном ходу влетел в столб. По информации очевидцев, удар был настолько сильным, что машину практически полностью разворотило.
Жертвой аварии стал 30-летний мужчина, который приехал из Ростова-на-Дону в родной город погостить.
Российский солдат в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ
Трамп заявил, что уничтожил «Северный поток — 2»
Волонтеры из Мытищ изготовят подушки и одеяла для бойцов СВО
Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО
Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Можайске
Глава Жуковского вручил орден Мужества матери погибшего бойца СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте