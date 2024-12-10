Мужчина и женщина едва не погибли при квартирном пожаре в Петербурге
Два человека едва не стали жертвами пожара, который охватил трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось в Альпийском переулке. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на восьми квадратных метрах. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.
Возгорание ликвидировали примерно за 40 минут. В полыхающем помещении обнаружили мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали.
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