Мужчина и женщина едва не погибли при квартирном пожаре в Петербурге

Два человека едва не стали жертвами пожара, который охватил трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось в Альпийском переулке. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на восьми квадратных метрах. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.

Возгорание ликвидировали примерно за 40 минут. В полыхающем помещении обнаружили мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали.