Мужчина и ребенок попали в больницу после ДТП на трассе в Курганской области

В Шадринском округе Курганской области произошла дорожная авария, в которой пострадал девятилетний ребенок. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
На 247-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель Toyota Camry попытался совершить обгон и столкнулся с машиной Hyundai Solaris, за рулем которой находилась женщина. В результате первая иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Травмы получили водитель Toyota и его девятилетний пассажир. Пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.
