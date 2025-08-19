Мужчина и ребенок попали в больницу после ДТП на трассе в Курганской области

В Шадринском округе Курганской области произошла дорожная авария, в которой пострадал девятилетний ребенок. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

На 247-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель Toyota Camry попытался совершить обгон и столкнулся с машиной Hyundai Solaris, за рулем которой находилась женщина. В результате первая иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получили водитель Toyota и его девятилетний пассажир. Пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.