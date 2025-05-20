Мужчина 25 лет пострадал в ДТП на улице Гагарина в Пензе

В Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода на улице Гагарина. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Согласно информации от управления Госавтоинспекции по региону, авария произошла 18 мая в 22:20 напротив дома № 16. Автомобиль Lada Kalina сбил мужчину. Пострадавшего, возраст которого 25 лет, госпитализировали с травмами.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.