Мужчина 25 лет пострадал в ДТП на улице Гагарина в Пензе

В Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода на улице Гагарина. Об этом написала «Пенза-пресс».
Согласно информации от управления Госавтоинспекции по региону, авария произошла 18 мая в 22:20 напротив дома № 16. Автомобиль Lada Kalina сбил мужчину. Пострадавшего, возраст которого 25 лет, госпитализировали с травмами.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
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