Мужчина 24 лет пострадал в массовой аварии в Саратове

В Саратове произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП случилось 25 июня в 20:30 у дома № 12А по улице Шехурдина. Участниками аварии стали две Lada Granta, Lada Priora и Cherry.

Сообщается, что 24-летний водитель Lada Priora был доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.