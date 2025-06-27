Мужчина 24 лет пострадал в массовой аварии в Саратове
В Саратове произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.
По информации ведомства, ДТП случилось 25 июня в 20:30 у дома № 12А по улице Шехурдина. Участниками аварии стали две Lada Granta, Lada Priora и Cherry.
Сообщается, что 24-летний водитель Lada Priora был доставлен в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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