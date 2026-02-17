Мусоровоз влетел в машину ГАИ в Петербурге

Мусоровоз въехал в Петербурге в автомобиль ГАИ, когда правоохранители оформляли ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла на Пулковском шоссе. В результате пострадал один инспектор, его госпитализировали с травмами. Двух полицейских после осмотра медиков направили на амбулаторное лечение.

«В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящих служебных автомобилей, в результате чего тот по инерции врезался во второй патрульный автомобиль», — уточнили в пресс-службе.

Ранее легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути в Ленинградской области, в районе станции Рябово Октябрьской магистрали.