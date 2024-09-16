Мусор и деревья загорелись в сквере в Пензе
Возгорание произошло вблизи сквера «Семейный», расположенного в створе улиц Измайлова и Антонова в Пензе. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило мусор и деревья, огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали три сотрудника МЧС.
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