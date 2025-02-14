Мумия мужчины три месяца пролежала в квартире его брата-отшельника в Петербурге

Петербуржец три месяца прожил с мумифицированным телом брата в квартире в Московском районе. Подробности сообщил 78.ru .

По предварительным данным, родственники вели асоциальный образ жизни: их жилище было заполнено мусором и тараканами. С ноября 2024 года старший из братьев перестал попадаться соседям на глаза.

Проверку организовали после обращения родственницы братьев в полицию. Выяснилось, что три месяца назад старший из братьев скончался, и его тело все это время пролежало в квартире. Назначена экспертиза. Известно, что второго мужчину отправили в психиатрическую лечебницу, добавил «Петроград».