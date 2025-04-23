Мотоциклиста без прав сбили в Екатеринбурге

Водитель иномарки сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 апреля на улице Рощинская. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители Госавтоинспекции города.
По предварительной информации ведомства, 22-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Polo при развороте не уступил дорогу мотороллеру Motolano WY150-5a. В результате столкновения 20-летний водитель двухколесного транспорта с различными травмами попал в больницу. Сейчас врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
По данным очевидцев, у молодого человека не было водительских прав на управление мотоциклом. Ранее он привлекался к административной ответственности 16 раз.
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