Мотоциклист с пассажирской пострадали в аварии в Челябинской области

В Снежинске Челябинской области произошло ДТП с участием мотоцикла, два человека пострадали. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Накануне на улице Мира водитель за рулем Great Wall при развороте врезался в мотоциклиста, который ехал навстречу. Байкер был с пассажирской.

В результате аварии пострадали оба человека, которые ехали на мотоцикле. По данному факту начали проверку.