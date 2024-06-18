Мотоциклист с пассажирской пострадали в аварии в Челябинской области
В Снежинске Челябинской области произошло ДТП с участием мотоцикла, два человека пострадали. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
Накануне на улице Мира водитель за рулем Great Wall при развороте врезался в мотоциклиста, который ехал навстречу. Байкер был с пассажирской.
В результате аварии пострадали оба человека, которые ехали на мотоцикле. По данному факту начали проверку.
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