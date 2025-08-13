Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Нижнем Тагиле

Автомобиль и мотоцикл стали участниками ДТП в Нижнем Тагиле. Авария произошла во вторник, 12 августа, на перекрестке Северное шоссе — Восточное шоссе. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По опубликованной информации, машина двигалась со стороны Коксохимического завода, а байк — с Вагонки. В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу.

На месте аварии образовалась пробка в оба направления. Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося.