Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Нижнем Тагиле

Автомобиль и мотоцикл стали участниками ДТП в Нижнем Тагиле. Авария произошла во вторник, 12 августа, на перекрестке Северное шоссе — Восточное шоссе. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
По опубликованной информации, машина двигалась со стороны Коксохимического завода, а байк — с Вагонки. В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу.
На месте аварии образовалась пробка в оба направления. Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося.
