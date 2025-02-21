Мотоциклист получил пять лет колонии за гибель младшего брата в ДТП под Пермью
Жителя Лысьвы приговорили к пяти годам лишения свободы за аварию, в которой погиб его несовершеннолетний брат. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.
По данным правоохранителей, ДТП произошло ночью 5 августа 2023 года. Водитель в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав перевозил трех пассажиров на мотоцикле «Урал» с коляской.
В какой-то момент водитель потерял управление транспортом и врезался в опору ЛЭП. В результате два человека получили различные травмы, а 15-летний брат подсудимого скончался в больнице.
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