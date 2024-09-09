Мотоциклист погиб при столкновении с автогрейдером в Курганской области

Смертельная авария с участием мотоцикла произошла в селе Шатрово Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По данным ведомства, 43-летний байкер, следуя по главной дороге, столкнулся с выехавшим на перекресток автогрейдером.

В результате водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте