Мотоциклист погиб при столкновении с автогрейдером в Курганской области
Смертельная авария с участием мотоцикла произошла в селе Шатрово Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным ведомства, 43-летний байкер, следуя по главной дороге, столкнулся с выехавшим на перекресток автогрейдером.
В результате водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.
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