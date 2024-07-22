Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Пензенской области
На трассе в Пензенской области произошла авария с участием мотоцикла, байкер погиб на месте. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГИБДД региона.
Накануне вечером на трассе мотоциклист на Suzuki столкнулся с КамАЗом. Байкер погиб на месте, проводится проверка.
Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей истории молока
Врач-невролог Шведова рассказала, как сохранить мозг ребенка здоровым
Спортсмены из Солнечногорска победили в ультрамарафоне в Суздале
Турнир по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Химках
Курсы доллара и евро в России рассчитают по-новому
«Избавиться от лишней беготни». Воробьев — об отказе от «бумаги»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте