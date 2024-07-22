Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Пензенской области

На трассе в Пензенской области произошла авария с участием мотоцикла, байкер погиб на месте. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГИБДД региона.

Накануне вечером на трассе мотоциклист на Suzuki столкнулся с КамАЗом. Байкер погиб на месте, проводится проверка.

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