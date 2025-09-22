Москвичка обвинила престарелую соседку в нападении на 8-летнего внука с ножом

Жители столичного района Братеево сообщили в экстренные службы, что их 70-летняя соседка порезала восьмилетнего ребенка ножом и ходит по дому. Об этом сообщил 360.ru источник.

По словам одной из местных жительниц, пострадавший мальчик якобы находится у соседей, а на место ЧП вызвали скорую.

В дальнейшем звонившая в экстренные службы москвичка заявила, что на самом деле не располагает никакой информацией о бабушке, ее внуке и вообще ситуации в их квартире в одном из домов на улице Борисовские Пруды.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Никаких официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.