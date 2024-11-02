Москвичка купила хлеб с металлической скобой от степлера внутри

«Осторожно, новости»: в черном хлебе из магазина оказалась металлическая скоба

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Москвы купила ржаной хлеб, внутри которого оказались скобы для степлера. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости».

«Хорошо, что ребенок не ест черный хлеб», — рассказала она.

Техподдержка магазина извинилась перед пострадавшей и вернула стоимость хлеба бонусами по курсу один к одному. Упаковку же попросили вернуть в магазин, где женщина купила злополучный продукт. Специалисты проведут расследование.

Ранее торговая сеть «ВкусВилл» объявила внеплановую проверку после жалоб на массовое отравление зефиром. До получения результатов экспертизы продукт временно сняли с продажи. Компания отметила, что в состав зефира входит сахарозаменитель мальтит, который может действовать как слабительное.

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