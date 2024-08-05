Монтажник погиб на строительной площадке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на строительной площадке Ледового дворца погиб 35-летний монтажник. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции труда в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел на строительной площадке вечером 3 августа. Во время производственных работ там перевернулся подъемник. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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