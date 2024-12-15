Момент взрыва машины экс-начальника колонии в ДНР попал на видео

Момент взрыва авто бывшего начальника Еленовской колонии в ДНР попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с моментом взрыва машины Сергея Евсюкова, бывшего начальника Еленовской колонии в Донецкой Народной Республике. На видео можно заметить, что неизвестный подложил на дно внедорожника взрывчатку.

Когда Евсюков с женой садятся в салон, раздается громкий взрыв. По информации источника, устройство заложили со стороны водительского сиденья автомобиля, а активировали дистанционным способом.

Оперативники управления ФСБ по ДНР задержали причастного к взрыву, он действовал согласно заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Принадлежащий Евсюкову внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался в центре Донецка 9 декабря, Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело.

При этом в Главном управлении ФСИН по ДНР отмечали, что находившийся во взорванной машине человек не являлся сотрудником ведомства.