Молодой житель Петербурга убил 41-летнюю женщину во время конфликта

В Петербурге задержали 29-летний курсанта, который обвиняется в убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы.

Случай произошел 22 сентября в квартире дома на Арцеуловской аллее. Во время словесной перепалки мужчина нанес женщине удар по голове, а затем избил ее ногами. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Установлено, что молодой человек и женщина познакомились в ночном клубе, в тот же вечер и произошло преступление.