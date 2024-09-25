Молодой житель Петербурга убил 41-летнюю женщину во время конфликта

В Петербурге задержали 29-летний курсанта, который обвиняется в убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы.
Случай произошел 22 сентября в квартире дома на Арцеуловской аллее. Во время словесной перепалки мужчина нанес женщине удар по голове, а затем избил ее ногами. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Установлено, что молодой человек и женщина познакомились в ночном клубе, в тот же вечер и произошло преступление.
Названа дата прощания и место похорон актера Мадянова
Сын актера Мадянова рассказал о последних днях отца
Пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября умерла в больнице
Высокопоставленного сотрудника ростовского СК заподозрили во взятках
Российские студенты представят свои проекты на Российском экологическом форуме
Живущей в Можайском округе труженице тыла Анне Сироткиной исполнился 101 год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте