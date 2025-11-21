Молодой житель Кирова попал под угодное дело после нападения с ножом на знакомого

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел 15 ноября поздно вечером в одной из квартир на улице Физкультурников. Об этом написал сайт newsler.ru .

В компании из шести молодых людей, распивавших алкоголь, между двумя парнями возникла ссора на почве личной неприязни.

23-летний молодой человек, взяв кухонный нож, нанес не менее трех ударов в область груди 22-летнему кировчанину. Сотрудники скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, оказали медицинскую помощь пострадавшему и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Следственным отделом полиции № 1 УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).