Молодой водитель пострадал в вечернем ДТП в Саратовской области

Вечером 28 апреля в Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой автомобилист. Информация об аварии поступила изданию «СарИнформ» от сотрудников ГИБДД региона.
Столкновение случилось около девяти часов вечера на перекрестке улиц Пушкина и Ленина в городе Вольск. Участниками ДТП стали 35-летняя автолюбительница, управлявшая автомобилем марки Chevrolet Aveo, и 20-летний парень, находящийся за рулем ВАЗовской «классики».
Последний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
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