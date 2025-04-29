Молодой водитель пострадал в вечернем ДТП в Саратовской области

Вечером 28 апреля в Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой автомобилист. Информация об аварии поступила изданию «СарИнформ» от сотрудников ГИБДД региона.

Столкновение случилось около девяти часов вечера на перекрестке улиц Пушкина и Ленина в городе Вольск. Участниками ДТП стали 35-летняя автолюбительница, управлявшая автомобилем марки Chevrolet Aveo, и 20-летний парень, находящийся за рулем ВАЗовской «классики».

Последний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.